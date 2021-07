Crespin Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon Aveyron, Crespin Conférences Maison Jean Boudou – Ostal Joan Bodon Crespin Catégories d’évènement: Aveyron

Cette année 2021 est commémoré le bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon 1er, évoqué par Jean Boudou en introduction de ses Contes del meu ostal comme dans lo Libre de Catòia. Comme les autres départements, l’Aveyron fournit à la Grande Armée son lot de soldats et d’officiers, dont le nom de plusieurs est gravé sur l’Arc de Triomphe. Les Journées du Patrimoine permettront d’évoquer certains d’entre eux. Fidèle à sa vocation, l’Ostal en profitera bien entendu pour jeter quelques éclairages inattendus sur les politiques linguistiques suivies durant le “Grand Empire”. Prix libre : chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut !

Participation libre

Deux conférences de Jérôme Vialaret dans le cadre des manifestations du bicentenaire de la mort de Napoléon. Maison Jean Boudou – Ostal Joan Bodon Lo Carrierat, 12800 Crespin Crespin Aveyron

