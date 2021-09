Saint-Denis Maison Foucque La Réunion, Saint-Denis Conférences Maison Foucque Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Maison Foucque, le samedi 18 septembre à 14:00 Conférences : “A la découverte du thé en 5 temps”, “Danse du lion”, “Parcours de vie en Chine” Maison Foucque 145, rue Jules Auber, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

Lieu Maison Foucque Adresse 145, rue Jules Auber, 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis