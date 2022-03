“Conférences lycéens” avec l’Universités des Savoirs Partagés Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 8 février 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

“Conférences lycéens” avec l’Universités des Savoirs Partagés 18 rue du sergent bories Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-02-08 – 2022-02-08

Villefranche-de-Rouergue Aveyron 18 rue du sergent bories Villefranche-de-Rouergue Aveyron

EUR Villefranche-de-Rouergue Pour la 2ème année, l’USP propose 3 conférences à l’intention des lycéens et des étudiants des différents établissements de la région.

Les thèmes retenus répondent aux questions d’actualité, correspondent aux programmes scolaires et universitaires et peuvent intéresser différentes sections et niveaux d’enseignement.

Nous sommes convaincus de l’enrichissement que représentent pour les lycéens la rencontre et l’échange avec ces spécialistes qui font autorité dans leur discipline.

La conférence sur l’Europe, proposée l’an dernier, a suscité un vif intérêt auprès des lycéens et de leurs enseignants et s’est terminée par un échange très riche entre la conférencière et son jeune public. Expérience à renouveler !

Ces conférences auront lieu sur le temps scolaire de 16h à 17h30.

usp.villefranche12@gmail.com +33 5 65 45 70 41

18 rue du sergent bories Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

