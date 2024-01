Conférences Les rendez-vous du mardi Rond-point de l’hôtel de ville Martigues, mardi 16 avril 2024.

Conférences Les rendez-vous du mardi Rond-point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous du mardi, par la richesse des sujets développés, sont une mine précieuse d’informations culturelles et historiques. Aventure culturelle et humaine, ils restituent aux habitants leur territoire, leur histoire.

– Mardi 26 mars à 18h La résistance à Martigues, de sa création jusqu’au massacre de Fenouillet.

Conférence de Robert Mencherini, professeur honoraire des universités en Histoire contemporaine.

Cette conférence sera l’occasion d’évoquer la résistance à Martigues et dans sa proche région, ses principales actions et sa répression, en particulier les exécutions du Fenouillet.



– Mardi 16 avril à 18h Résistance et libération en Provence.

Conférence de Jean-Marie Guillon, professeur des universités émérite UMR TELEMME (Université-CNRS).

Bien que trop souvent minoré, le débarquement de Méditerranée, le 15 août 1944, n’est pas secondaire mais complémentaire à celui du 6 juin en Normandie.

Sa réussite et celle des batailles de Provence sont remarquables.

Dans ces succès, aux côtés des forces américaines et britanniques, la part des combattants français est essentielle. Cette participation est l’une des

caractéristiques principales de ces événements qui ont accéléré la délivrance de la plus grande partie du pays.

On néglige trop souvent le fait que, pour les résistants de Provence, le combat libérateur avait commencé le 6 juin et, comme on le sait à Martigues, ils ont payé lourdement cet engagement.

C’est cela que la conférence se propose d’éclairer. .

Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.aha@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:00:00

fin : 2024-04-16 20:00:00



L’événement Conférences Les rendez-vous du mardi Martigues a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme de Martigues