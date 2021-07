Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Conférences : Les premiers temps de la Préhistoire dans le monde Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies Dordogne Cycle de conférences au musée national de Préhistoire : Premiers temps de la Préhistoire dans le monde. « Un ou plusieurs berceaux de l’Humanité? À la recherche des origines du genre Homo en Afrique australe »

Par Laurent BRUXELLES, chargé d’opérations et de recherches, INRAP Nombre de participants limité

Musée national de Préhistoire

