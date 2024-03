Conférences : le Palais de la Femme et l’Art déco d’André Mare Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, mardi 8 octobre 2024.

Le mardi 08 octobre 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire en ligne 15 jours avant la conférence.

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En octobre, les deux conférences sont proposées par la Société historique et archéologique du 11e

arrondissement et la Société historique des 8e

et 17e arrondissements.

Le Palais de la Femme par Philippe Pumain,

architecte.

suivi de :

André Mare, décorateur français Art déco par Danielle Prévost, docteur en histoire et présidente de la Société historique des 8e et 17e arrondissements.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact :

Armée du Salut