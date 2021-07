Lorp-Sentaraille Musée Aristide Bergès Ariège, Lorp-Sentaraille Conférences « L’Association Aristide Bergès fête ses 25 ans ! » Musée Aristide Bergès Lorp-Sentaraille Catégories d’évènement: Ariège

Lorp-Sentaraille

Conférences « L'Association Aristide Bergès fête ses 25 ans ! » Musée Aristide Bergès, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lorp-Sentaraille.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Aristide Bergès

En plus de la visite des lieux, deux communications sont proposées : 15h.00 – Patrick CAMPE (Ingénieur papetier honoraire) : **Dans le ventre de la « Màp ».** Sauvée de la destruction par l’Association Aristide Bergès et digne descendante de la toute première machine inventée en 1798 par Louis Nicolas ROBERT pour fabriquer du papier en continu, vous saurez tout sur son cycle complet de fabrication, le seul à exister à ce jour dans le patrimoine industriel européen. 16h.00 – Monique REY-DELQUE (Conservatrice en chef honoraire du patrimoine) : **Aristide Bergès par Carlo SARRABEZOLLES.** L’Association Aristide Bergès s’affirme toujours comme une association de défense du patrimoine papetier. Il faut aujourd’hui sauver cette sculpture de Carlo SARRABEZOLLES qui présente un grand intérêt parimoniale et une grande qualité artistique par sa technique et la personnalité de son sculpteur. Immersion totale dans l’univers du papier avec deux conférences : dans le ventre de la « Màp » par Patrick Campe et « Sculpture d’Aristide Bergès de Carlo Sarrabezolles » par M. Rey-Delque. Musée Aristide Bergès Prat du Ritou, 09190 Lorp-Sentaraille Lorp-Sentaraille Ariège

