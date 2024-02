Conférences : L’Art nouveau et l’Art déco dans les quartiers Montparnasse et Champ de Mars Hôtel de Ville Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire par mail : secretariat-cabinet-taieb@paris.fr

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

Pour débuter cette saison 2024, la Société d’histoire du 6e arrondissement et La Cité vous propose deux conférences :

Montparnasse, l’Art nouveau et l’Art déco en fête par Charlotte Mus, historienne de l’art et éditrice ; et Maurice Culot, architecte et éditeur.

suivi de



Le Champ de Mars et son quartier : de l’Art nouveau à l’Art déco par Pierre Lamalattie, peintre et critique d’art.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

Contact : secretariat-cabinet-taieb@paris.fr

Musée Carnavalet – Histoire de Paris