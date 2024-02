Conférences : l’Art nouveau à l’Exposition universelle de 1900 et à l’Hôtel de Ville Hémicycle du Conseil de Paris Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire par mail à partir du 27 février 2024

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En mars, les deux conférences sont proposées par la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France et la Société historique et archéologique des 3e, 4e, 11e, et 12e Paris – La Cité.

L’Art nouveau dans les arts

décoratifs et l’architecture à l’Exposition universelle de 1900 par Marie-Amélie

Tharaud, conservateur du patrimoine.

suivi de :

Différents exemples Art nouveau de

l’Hôtel de Ville (titre provisoire) par Yves Bru, administrateur de l’association Patrimoine-Environnement.

Hémicycle du Conseil de Paris Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau 75004 Paris

Contact :

domaine public