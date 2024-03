Conférences : L’Art déco dans le 13e arrondissement et l’Exposition de 1925 Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris, mardi 3 décembre 2024.

Le mardi 03 décembre 2024

de 18h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire en ligne 15 jours avant la conférence.

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris et de 2024 – année spéciale Hector Guimard, suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En décembre, les deux conférences sont proposées par la Société d’histoire et d’archéologie du 13e

arrondissement et Paris Art Déco Society.

Le 13e

exploré de façon Art déco, 3 jardins et présentation d’immeubles (TITRE PROVISOIRE) par Maud

Sirois-Belle, présidente de la Société d’histoire et d’archéologie du 13e arrondissement.

suivi de :

L’exposition de 1925, convergence de toutes

les tendances stylistiques de la 1ère moitié du XXe

siècle par Pascal-Yves Laurent, architecte et président de Paris Art Déco

Society et Laurent-Antoine

Le Mog, spécialiste de l’exposition.

Pensée en réaction aux Arts décoratifs allemands,

dont les écoles de Munich et de Cologne, l’exposition de 1925 aurait dû se tenir en

1915, puis en 1920, puis en 1924 (pendant les Jeux Olympiques) pour être

enfin inaugurée le 24 avril 1925. Cette exposition synthétise les

tendances décoratives des années 1910 période à laquelle elle avait été

pensée et symbolise toute la liberté créative des Années folles et leur

esprit festif en percevant tous les éléments qui annoncent les années 30 et

le modernisme. Lors de la conférence, nous analyserons les différents pavillons

et les œuvres des créateurs pour mieux discerner ces tendances qui se

croisent et s’entrechoquent.

Auditorium de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau 75004

Contact :

