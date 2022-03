Conférences Inspirantes EMMD salle Lagrange, 9 mars 2022, Le Plessis-Pâté.

Conférences Inspirantes

EMMD salle Lagrange, le mercredi 9 mars à 19:30

Dans le cadre du programme **Sésame**, l’Agglo et l’association **Fermes d’Avenir** proposent de mars à juillet 2022, un 1er cycle de 6 conférences inspirantes, riche en partage d’expériences et en enseignements, grâce à la présence d’agriculteurs-témoins locaux autour de **la thématique des transitions**. Ces 6 conférences inspirantes poursuivent un double objectif : faire découvrir le métier d’agriculteur de manière pédagogique au grand public ET susciter des vocations pour les potentiels porteurs de projets de reconversion. Les invités-témoins en détaillant leurs parcours partageront les clefs de leur réussite, leurs satisfactions mais également les difficultés rencontrées et les méthodes utilisées pour les surmonter aux différentes étapes du projet. Ces conférences inspirantes se veulent une méthode originale qui permette le contact direct entre le monde agricole et les habitants à travers ces partages et retours d’expériences. Ainsi, leurs conseils pratiques pourront faciliter le passage à l’action de potentiels candidats à l’installation ou à la reconversion professionnelle vers les modèles d’agriculture vertueux et respectueux de l’environnement. Autant d’atouts pour tous ceux qui envisagent de changer de vie pour embrasser le métier d’agriculteur. 2 autres cycles de conférences inspirantes suivront. **_Sésame est un programme lancé il y a 3 ans par Cœur d’Essonne_** **_Agglomération pour faire de l’Agglo un territoire pionnier de la_** **_transition agricole et alimentaire, en développant les ressources agricoles locales, en accompagnant durablement les agriculteurs et en_** **_permettant ainsi à chacun de profiter plus facilement de produits locaux et en circuits courts. Aujourd’hui Sésame est concret avec la création de la Ferme de l’Envol sur 75 hectares, 3 AMAP fournies en récoltes bio et locales. Dans 10 ans le programme per mettra de fournir 10 % de la consommation des habitants et 50 % de l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio et locaux_**. **_Fermes d’Avenir a pour but d’accélérer la transition agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire._**

Entrée libre

Programme Sésame de Cœur d’Essonne Agglomération : la transition agricole et alimentaire racontée par ceux qui la font !

EMMD salle Lagrange 8 avenue Gilbert Fergant LE PLESSIS-PÂTÉ Le Plessis-Pâté Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T19:30:00 2022-03-09T21:00:00