Trois conférences pour les Printemps de Grandval-Caligny Conférences historiques et animations au jardin : Dans un lieu culturel emblématique du Petit Versailles Normand, après les visites au jardin trois historiens vont s’intéresser à – La Digue de Cherbourg, par M. Yves MURIE (vendredi 3/06 18h30) – Les Femmes dans la Grande Guerre, par M. Eric LABAYLE (samedi 4/06 17h) – Les 600 derniers jours de Mussolini, par M. Julien SAPORI (dimanche 5/06 17h)

Participation libre aux Printemps de Grandval-Caligny

Dans les jardins et l’Hôtel de Grandval-Caligny, lors de la Pentecôte, après-midis conférences, expositions et visites des jardins avec surprises! Hôtel de Grandval-Caligny 32 rue des Religieuses, 50700 Valognes Valognes Manche

