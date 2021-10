Paris Conservatoire Nadia et Lili Boulanger île de France, Paris Conférences Histoire du Jazz Conservatoire Nadia et Lili Boulanger Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Conservatoire du 9e vous invite aux conférences sur l’histoire du jazz entre octobre et mars 2022 Ces conférences sont présentés par Stéphane Audart avec la participation des élèves du département jazz du Conservatoire. 4 octobre : Coleman Hawkins 8 novembre : King Porter Stomp 13 décembre : jazz engagé 24 janvier : Lennie Tristano 14 février : Chet Baker 7 mars : Latin Jazz Animations -> Conférence / Débat Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart Paris 75009 Contact :Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 01 44 53 86 86 Animations -> Conférence / Débat

