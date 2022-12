CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

L'Association «Les conférences sur l'art d'Isabelle Vrinat » propose au Cinéma Pathé, 3 place des Jacobins, Le Mans.

De 15h à 17h, les mardis : 1 – Mardi 11 oct : Le sfumato ou la douce rencontre de la lumière et de l’obscur à la Renaissance par Léonard de Vinci, Raphaël et le Corrège. 2 –Mardi 15 nov : Rosa Bonheur (exposition prévue au musée d’Orsay 18 oct 2022– 15 janv 2023) 3 – Mardi 13 dec : La Venise crépusculaire au 16e siècle.des peintres Giorgione, Titien, Tintoret, Bassano. 4 – Mardi 10 janv : Le drame sort de l’ombre, ou le clair-obscur dramatisé au 17e siècle par le Caravage et ses suiveurs, notamment Valentin de Boulogne et Ribera à Naples. 5 – Mardi 7 fev : Georges de la Tour et la lumière à la chandelle. 6 – Mardi 7 mars : Le clair-obscur des Hollandais au 17e siècle chez Ter Bruggen, Honthorst, Baburen, Rembrandt : du trivial à l’histoire sainte. 7 – Mardi 4 avril : L’Espagne noire : austérité et tragédie, du Greco, Zurbaran, Goya, Zulaoga à Picasso. 8 – Mardi 9 mai : Le noir n’est pas une couleur? La prédominance du noir au 20e siècle : tragique chez Rothko, lumineux chez Soulages . Programme de mes conférences à Blois et au Mans sur : www.isabellevrinat.blogspot.com Entrée : 10 euros, 8 euros pour les adhérents à l’association « les conférences sur l’art d’Isabelle Vrinat,

gratuité pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi. Pour tout renseignement : 06 29 59 64 91. Conférences d’Isabelle Vrinat au Cinéma Pathé. conferencesisabellevrinat@gmail.com +33 6 29 59 64 91 http://isabellevrinat.blogspot.com/ Cinéma Pathé 3, Place des Jacobins Le Mans

