Conférences HBM & Art déco et les femmes dans l’architecture pendant les Années folles Hémicycle du Conseil de Paris Paris, mardi 14 mai 2024.

Le mardi 14 mai 2024

de 18h30 à 20h30

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit sous condition

Inscription obligatoire en ligne 15 jours avant la conférence.

Dans le cadre des Mardis de l’histoire de Paris suivez ces deux conférences organisées par les sociétés d’histoire des arrondissements.

En mai, les deux conférences sont proposées par Paris Histoire 17e et par Paris Art Déco Society.

HBM et Art déco par Pauline Rossi,

historienne de l’architecture et Simon Texier, historien et secrétaire général

de la Commission du Vieux Paris.

suivi de :

Les femmes et l’architecture dans le Paris des Années

folles par Julie Faure, conservatrice en chef du patrimoine.

L’histoire de l’entrée des femmes dans le domaine de l’architecture constitue une véritable épopée. Elle est particulièrement saillante en région parisienne qui conserve une part importante de leur travail. Cette conférence propose de retracer le parcours de certaines d’entre-elles afin d’éclairer leur apport au sein de la scène artistique de l’entre-deux-guerres.

Hémicycle du Conseil de Paris Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau 75004

Contact :

François Grunberg / Ville de Paris