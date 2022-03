Conférences guidées de la cathédrale St Jean Baptiste Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard Cathédrale St Jean Baptiste Alès Gard Alès Venez retrouver la splendeur de l’édifice restauré et découvrir 3000 ans d’histoire(s) ! La cathédrale romaine du diocèse de Nîmes révèle ses secrets…Récemment rénovée, la Cathédrale d’Alès vous ouvre ses portes. L’édifice alésien, érigé au XVIIe siècle est classé “monument historique”. À l’intérieur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le chœur est un bijou architectural notable en Occitanie, avec ses colonnes cannelées, sa coupole avec système de pendentif dit “de Valence” ou ses murs et toiles marouflées peints par Cublet et Marinelli en 1876.La cathédrale est édifiée sur les restes d’une ancienne église carolingienne, elle-même située sur l’emplacement d’un temple gallo-romain.*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les jeudis du 13 Janvier au 30 Juin 2022- Horaire : 16 h 30 ( se présenter 10mn avant le départ de la visite)- Tarif : 5 euros- Informations et renseignements par téléphone au 04 66 52 21 06- Inscription obligatoire car la visite est conditionnée à la participation de 5 personnes a minima- Sous la responsabilité de l’Association civile de la cathédrale d’Alès Droits gérés

