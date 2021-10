Beaugency Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency, Loiret Conférences gesticulées Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre

SAMEDI 2 OCTOBRE 16h – Tatiana Chartrain «#Balancetonclimat» 18h – Julia Nivan «La chianteuse» 21h – Valentin Sansonetti «C’etait bien le sport mais est-ce qu’on peut aller jouer maintenant ?» DIMANCHE 3 OCTOBRE 16h – François Rascal «Accordons-nous» 18h – Vincent Viala «Le grand tri» 21h – Cyrille Lavictoire «Monsieur Propre s’attaque au ruissellement»

12 € chaque journée

Ces conférences gesticulées ont été conçues au cours d’un stage «Monte ta conf Val de Loire» animé par l’Ardeur, association d’éducation populaire, qui s’est déroulé en quatre sessions en 2020/ 2021 Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T22:30:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T22:30:00

