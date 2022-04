Conférences géosciences Muséum d’histoire naturelle, 23 avril 2022, Genève.

Conférences géosciences

le samedi 23 avril à Muséum d’histoire naturelle

Venez participer aux conférences géosciences, adaptées à tous les âges et poser vos questions à nos spécialistes paléontologues, géologues et amateurs de belles roches! Par l’association [AniMuse](https://animuse.ch/) ### Programme **10h30 : Le monde merveilleux des fossiles** Témoins précieux du passé de la vie sur Terre, découvrez ces incroyables fossiles, qui ont laissé leur empreinte dans les roches. Comment se sont-ils formés ? Quels âges ont-ils ? Arriverez-vous à les associer aux animaux et plantes vivant encore aujourd’hui ? **11h30 : L’extinction des dinosaures** Après avoir régné en maître pendant plus de 170 millions d’années, les dinosaures disparaissent suite à de grands bouleversements planétaires… Découvrez ce chapitre de l’histoire de ces animaux fascinants. Mais êtes-vous sûrs que tous les dinosaures ont bien disparus ? * Lieu: Salle de cours du rez-de-chaussée * Âge conseillé dès 6 ans * Entrée libre et sans inscription [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/conferences-geosciences/)

CHF 0.-

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mystères de la planète Terre !

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

