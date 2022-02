CONFÉRENCES – FILLES ET MATHÉMATIQUES UNE HISTOIRE DE PETITES EMPÊCHÉES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle En dépit de la réussite scolaire des filles dans les matières scientifiques, le constat de leur moindre présence dans les études supérieures de sciences et technologies persiste. L’objet de cette conférence est de montrer comment différents mécanismes (stéréotypes, traitements différenciés entre fille et garçon, invisibilisation des femmes scientifiques…) contribuent à les éloigner de ces espaces sociaux. Conférence proposée par Sabrina Sinigaglia-Amadio, maitresse de conférences en sociologie à l’Université de Lorraine, membre du Laboratoire Lorrain de Sciences sociales. dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 https://www.univ-lorraine.fr/culture/culturesci/utl/ Unsplash

