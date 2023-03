CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES – CEMB Salle du Jardin anglais Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-dOr CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES – Salle du Jardin Anglais L’entrée sera libre et la manifestation ouverte à tout public. Vendredi 24 mars 2023 à 17 heures : Projection d’une conférence donnée par le Centre de Musique Baroque de Versailles : « Le chant français (1630-1800) » avec Benoît Dratwlicki, Directeur artistique. Samedi 25 mars 2023 à 15 heures: Projection d’une conférence enregistrée sur la danse baroque puis présentation du luth par Olivier Renaud et Lucille Glaviano, du CEMB. cembbourgogne1@gmail.com Salle du Jardin anglais 13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune

