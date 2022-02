Conférences et sorties Association Culturelle du Sud Aveyron ( ACSA) Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau Aveyron Millau Aveyron EUR 3 10ACSA DIVERS LIEUX Millau Vendredi 7 janvier : « La carte géologique du Parc des Grands Causses » par Pierre Vergely, salle René Rieux, 15h

Mardi 18 janvier : « Si le Brésil m’était canté », Maison du peuple, 20h en partenariat avec Millau Jazz et Aveyron Culture

Jeudi 10 février : les aventures extraordinaires d’une cantatrice voyageuse Emma Calvé » par Isabelle Jassin, salle René Rieux, 18h. En préambule, RDV avec Emma Calvé au musée à 16h

Jeudi 24 mars : » un chef d’oeuvre absolu de l’art japonais du XIe siècle » le pavillon du phénix à Uji » par Jean Yves Bou, salle René Rieux, 18h

Jeudi 7 avril : » Florence, naissance de l’humanisme chez les Médicis au XVème siècle » par Francis Boule, salle René Rieux, 15h

