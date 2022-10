Conférences et sorties ACSA 2022-2023 Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau Millau

Conférences et sorties ACSA 2022-2023 Millau Millau, 15 septembre 2022, MillauMillau. Conférences et sorties ACSA 2022-2023

ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau Aveyron Millau

2022-09-15 – 2022-09-15 Millau

Aveyron Millau Aveyron EUR 5 10ACSA ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau Jeudi 15 Septembre 18h 30-Salle René Rieux « Les quatre chemins du vitrail » Par Claude Baillon, Jean-Dominique, Fleury, Jean Mauret, Gilles Rousvoal.

Partenariat Archives et Patrimoine, Millau Ville d’Art et d’Histoire. Jeudi 13 octobre 18h 30-Salle René Rieux « Des pierres pour les morts et les vivants : dolmens et menhirs des Grands Causses »

Par Rémi Azémar. Vendredi 18 novembre 18h 30-Salle René Rieux « Se soigner au temps de Louis XIV. Exemple de Séverac le Château»

Par Adeline Delorme. Mardi 6 décembre 15 heures-Salle René Rieux Eugène Viala « Au nom de la terre » Par Yvon Jean Jeudi 12 janvier Maison du Peuple, à 20 heures

Conférence dansée.

Tango argentin « Si le tango m’était conté »

Par Solange Bazély Jeudi 16 février 15 h-Salle René Rieux « La Vaticane et les archives secrètes »

Par Mgr Jean-Louis Bruguès. Jeudi 16 mars 18h 30-Salle René Rieux « Le fabuleux destin de Marie Talabot » Par Louis Mercadié. Jeudi 13 avril 15 heures-Salle René Rieux « Histoire de la caricature et du dessin de presse »

Par Jean-Michel Renault Partenariat : Association des peintres et sculpteurs millavois. Jeudi 25 mai 18h 30-Salle René Rieux « Changement climatique, chocs géopolitiques : imiter et faire avec

la nature, une voie pour l’agriculture dans un monde toujours plus incertain »

Par François Léger Partenariat CPIE Jeudi 8 juin 18h 30-Salle René Rieux « La culture : source de joies et d’émancipation ? »

Par Laurent Fleury L’Association Culturelle du Sud Aveyron présente son programme 2022-2023 acsamillau@gmail.com ACSA

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau Aveyron Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Conférences et sorties ACSA 2022-2023 Millau Millau 2022-09-15 was last modified: by Conférences et sorties ACSA 2022-2023 Millau Millau Millau Millau 15 septembre 2022 ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau Aveyron Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron