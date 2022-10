Conférences et dédicaces de Michel Melot et Marie-Noëlle Demay

2022-11-12 – 2022-11-19 Dans le cadre d'Un Automne à Fontevraud, assistez aux conférences et dédicaces de Michel Melot, auteur de « Histoire de l'Abbaye de Fontevraud » samedi 19 novembre, et Marie-Noëlle Demay, auteure de « Aliénor d'aquitaine, il y eut un soir et il y eut un matin » au sein de l'Abbaye royale.

