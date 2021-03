Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Conférences et débats d’idées: Rencontre avec Faiza Guène Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

_Dans le cadre des Journées d’expression francophone, la romancière Faïza Guène, auteure du best-seller « La Discrétion » sera en visioconférence pour une rencontre littéraire autour de son roman. Son premier roman Kiffe Kiffe Demain, publié à l’âge de 19 ans, rencontre un succès mondial. Vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et à l’étranger, il est traduit dans vingt-six langues. L’écrivaine publie par la suite cinq romans, des comédies sociales, qui explorent l’identité, notamment des Français issus de l’immigration maghrébine. La Discrétion raconte l’histoire de Yamina née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée. À peine adolescente, elle a brandi le drapeau de la Liberté. Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. Pour cette mère, n’est-ce pas une autre façon de résister ? Mais la colère, même réprimée, se transmet l’air de rien._ Rencontre avec Faiza Guène Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

