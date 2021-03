Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Conférences et débats d’idées: Rencontre ave Gael Faye Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

_Dans le cadre des journées d’expression francophone, l’Institut français vous propose une rencontre littéraire avec Gaël Faye (en visioconférence), auteur du best-seller « Petit pays », après la projection de l’adaptation cinématographique. Gaël Faye, connu comme auteur-compositeur-interprète, a fait une entrée fracassante en littérature. Son roman, « Petit pays » s’est vu gratifié du Goncourt des lycéens, du Prix du roman Fnac, du Prix du premier roman et du Prix des étudiants France Culture-Télérama. Il raconte la guerre au Burundi et le génocide des Tutsis au Rwanda, avec les yeux et les mots de Gabriel, un gamin de onze ans. Artiste francophone aux multiples talents, Gaël Faye s’illustre également sur la scène hip hop. Avec deux albums à son actif dont le dernier « Lundi méchant » sorti en 2020 lui vaut deux nominations aux victoires de la musique 2021, il s’impose comme une voix singulière de la scène rap/slam française et africaine_. Rencontre avec Gael Faye Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

2021-03-13T16:00:00 2021-03-13T17:00:00

