L’Espace Idées Bien chez moi vous accompagne pour trouver les solutions pour bien vivre chez vous plus longtemps. Cet espace s’articule autour de 4 axes clés : • un parcours de sensibilisation à travers un appartement témoin adapté • un espace d’accueil et d’échanges avec des professionnels • un lieu de documentation et d’information • un espace de conférences thématiques et d’ateliers pratiques L’Espace Idées Bien chez moi organise régulièrement des conférences et des ateliers pratiques gratuits, accessibles sur inscription et en fonction des places disponibles. Après chaque conférence, laissez-vous guider pour la visite de l’appartement. **Mardi 14 septembre** **de 14h30 à 16h30** Conseils et astuces pour un logement pratique et confortable • Des petits aménagements aux grands travaux. • Du choix de l’artisan à la lecture du devis. • De l’importance d’un bon accompagnement. _**Intervenant : Association SOLIHA – Solidaires pour l’Habitat**_ **Jeudi 16 septembre** **de 14h30 à 16h30** Adapter son logement : quels financements ? • Mon projet de travaux : quand, pourquoi, pour qui ? • Les aides financières et leurs conditions. • L’accompagnement par SOLIHA. _**Intervenant : Association SOLIHA – Solidaires pour l’Habitat**_ **Mardi 21 septembre** **de 14h30 à 16h30** Les clés de la sécurité chez soi et dans ses déplacements quotidiens • Conseils pour circuler dans les espaces publics. Les précautions à prendre. • Ruse à domicile, vol à l’arraché, vol à la tir… **Intervenant : Mission de prévention commissariat Paris 10e** **Jeudi 23 septembre** **de 14h30 à 16h30** Un après-midi au musée. Au programme : Carnet de voyage, découvrez l’art et la mémoire • Ce qui stimule et entretient le mieux notre mémoire et plus largement nos fonctions cognitives n’est jamais ce que l’on croit. L’association ARTZ vous guide dans l’apprentissage de l’entretien de vos neurones tout en vous faisant plaisir. • Découvrez en profondeur des oeuvres du musée Guimet. ARTZ vous apporte les éléments de l’histoire de l’art, sa passion et son dynamisme. De votre côté, munissez-vous de la richesse de votre vécu ! _**Intervenante : Cindy Barotte – Sociologue et fondatrice de**_ _**l’association ARTZ**_ **Mardi 28 septembre** **de 14h30 à 16h30** Habitats de demain. Présentation du label Humanitude • Quelles sont les nouvelles formes d’habitats avec leurs avantages et inconvénients ? • Le label Humanitude, 1er label pour garantir la bientraitance en établissements de retraite. _**Intervenante : Annie de Vivie – Fondatrice d’Agevillage.com et**_ _**Directrice des formations d’Humanitude**_ **Jeudi 30 septembre** **de 14h30 à 16h30** Comprendre votre devis travaux • Mentions obligatoires, clauses facultatives et leurs conséquences. • Points à vérifier avant signature. • Obligations de chaque partie après engagement . • Les documents annexes au devis. _**Intervenant : Pape Lo – Fondateur**_

