L’Espace Idées Bien chez moi vous accompagne pour trouver les solutions pour bien vivre chez vous plus longtemps. Cet espace s’articule autour de 4 axes clés : • un parcours de sensibilisation à travers un appartement témoin adapté • un espace d’accueil et d’échanges avec des professionnels • un lieu de documentation et d’information • un espace de conférences thématiques et d’ateliers pratiques L’Espace Idées Bien chez moi organise régulièrement des conférences et des ateliers pratiques gratuits, accessibles sur inscription et en fonction des places disponibles. Après chaque conférence, laissez-vous guider pour la visite de l’appartement. **Mardi 7 septembre de 14h30 à 16h30** Crise sanitaire : reprendre pied et aller de l’avant • Comprendre les impacts du confinement et de la crise sanitaire. • Comment gérer son état émotionnel et ses amplificateurs. • Avoir confiance en soi et dans les autres. Intervenante : Psychologue clinicienne – Association Brain Up **Mercredi 8 septembre de 14h30 à 16h30** Atelier – Initiation aux gestes qui sauvent Nombre de places limité • Acquérir les réflexes de l’intervention d’urgence : alerte, étouffement, mise sur le côté, arrêt cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur. Intervenant : Association les transmetteurs **Jeudi 9 septembre de 14h30 à 16h30** Un logement idéal : les bonnes questions à se poser • Comment faciliter son quotidien ? Prévention, adaptation, financements pour l’adaptation de votre logement. • Accessoires et astuces pour un meilleur confort. • Qu’est-ce qu’un diagnostic habitat ? Intervenante : Christelle Dumas – Ergothérapeute D.E.

