Conférences et ateliers du salon 100 % Nature Martigues, 7 mai 2022, Martigues.

Conférences et ateliers du salon 100 % Nature Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône

Conférences et ateliers sur les stands exposants.

Samedi 7 mai.

– 11h-11h45 : Stand Delphin, « La pollution de l’air intérieur qui impacte notre santé … ! ».

– 14h-14h45 : Stand Au-delà de l’eau, « L’eau, le miracle oublié.

– 17h-17h45 : Stand Eauriginelle, « je suis responsable de l’eau que je bois ».

– 18h-18h45 : Stand Hypnéosthème, « La rencontre de l’ostéopathie et de l’hypnothérapie ».



Dimanche 8 mai.

– 12h30-13h30 :« sensation Yoga » pour venir pratiquer une séance découverte.

– 15h-15h45 : Stand Delphin, « La pollution de l’air intérieur qui impacte notre santé … ! ».

– 16h-16h45 : Stand Eauriginelle, « je suis responsable de l’eau que je bois ».

– 17h-17h45 : Stand Hypnéosthème, « La rencontre de l’ostéopathie et de l’hypnothérapie ».



Conférences et débats au sein du Théâtre de verdure.

Samedi 7 mai.

– 10h-10h45 : « Sensibiliser les publics à l’environnement ».

– 15h-15h45 : « Martigues, riche de ses espaces naturels, lancement d’un Atlas Populaire de la biodiversité locale ».

– 16h-16h45 : « Martigues, belle la nuit ? Pour la biodiversité et la sobriété énergétique, agir sur l’éclairage public » avec le CLVD (Conseil Local de la Ville Durable).



Dimanche 8 mai.

– 10h-10h45 : « Se déplacer autrement, promouvoir le vélo et toutes les mobilités actives » avec le CLVD.

– 11h-11h45 : « Gestion forestière, prévention, comment mieux défendre nos espaces naturels face au risque incendie » avec le CLVD.

– 14h-14h45 : « La nouvelle démarche écologique qui révolutionne la gestion des espaces verts à Martigues ».



La Direction Environnement et Développement Durable de la Ville de Martigues, son service des Espaces Verts et Forestiers et le Conseil Local de la Ville Durable (CLVD, instance créée par la municipalité et composée d’habitants volontaires afin de contribuer à construire avec la Ville le territoire de demain) proposent, avec leurs partenaires, plusieurs rendez-vous autour des questions environnementales.

Des moments privilégiés pour apprendre, rencontrer et partager autour de conférences et ateliers à l’occasion du salon 100 % Nature de Martigues.

Une édition spéciale en extérieur, au jardin public de Ferrières et au théâtre de verdure.

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35

Conférences et ateliers sur les stands exposants.

Samedi 7 mai.

– 11h-11h45 : Stand Delphin, « La pollution de l’air intérieur qui impacte notre santé … ! ».

– 14h-14h45 : Stand Au-delà de l’eau, « L’eau, le miracle oublié.

– 17h-17h45 : Stand Eauriginelle, « je suis responsable de l’eau que je bois ».

– 18h-18h45 : Stand Hypnéosthème, « La rencontre de l’ostéopathie et de l’hypnothérapie ».



Dimanche 8 mai.

– 12h30-13h30 :« sensation Yoga » pour venir pratiquer une séance découverte.

– 15h-15h45 : Stand Delphin, « La pollution de l’air intérieur qui impacte notre santé … ! ».

– 16h-16h45 : Stand Eauriginelle, « je suis responsable de l’eau que je bois ».

– 17h-17h45 : Stand Hypnéosthème, « La rencontre de l’ostéopathie et de l’hypnothérapie ».



Conférences et débats au sein du Théâtre de verdure.

Samedi 7 mai.

– 10h-10h45 : « Sensibiliser les publics à l’environnement ».

– 15h-15h45 : « Martigues, riche de ses espaces naturels, lancement d’un Atlas Populaire de la biodiversité locale ».

– 16h-16h45 : « Martigues, belle la nuit ? Pour la biodiversité et la sobriété énergétique, agir sur l’éclairage public » avec le CLVD (Conseil Local de la Ville Durable).



Dimanche 8 mai.

– 10h-10h45 : « Se déplacer autrement, promouvoir le vélo et toutes les mobilités actives » avec le CLVD.

– 11h-11h45 : « Gestion forestière, prévention, comment mieux défendre nos espaces naturels face au risque incendie » avec le CLVD.

– 14h-14h45 : « La nouvelle démarche écologique qui révolutionne la gestion des espaces verts à Martigues ».



La Direction Environnement et Développement Durable de la Ville de Martigues, son service des Espaces Verts et Forestiers et le Conseil Local de la Ville Durable (CLVD, instance créée par la municipalité et composée d’habitants volontaires afin de contribuer à construire avec la Ville le territoire de demain) proposent, avec leurs partenaires, plusieurs rendez-vous autour des questions environnementales.

Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-04 par