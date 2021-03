Toulouse Centre culturel Bellegarde Haute-Garonne, Toulouse Conférences en histoire de l’art Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Ce cycle de conférences est suspendu jusqu’à nouvel ordre.** ### Cycle de conférences en histoire de l’art / L’expérience sensible du temps et de l’espace **Proposé par Sylvie Corroler-Talairach** Comme nous l’avons éprouvé il y a peu, les notions de temps et d’espace peuvent être vécues de manières extrêmement différentes selon nos personnalités. S’appuyant sur cette expérience récente, Sylvie Corroler – Talairach vous invite, cette année à explorer ces deux concepts. De la perspective classique dans la peinture à l’art in-situ et l’installation, soit de l’espace représenté à l’espace vital du spectateur directement sollicité, vous verrez comment l’art contemporain propose au regardeur des expériences sensibles lui permettant de se penser dans ces deux fondamentaux que sont le temps et l’espace. ![]() ### Programme **Art contemporain : l’espace et le temps partagés entre l’œuvre et le spectateur** * Jeudi 8 avril, La participation du corps du spectateur : expérience physique et temporelle

* Jeudi 6 mai, Espace public – Art urbain / Espace urbain – Art public (Daniel Buren, Richard Serra, Jean-Philippe Ramette, Christo, Kawamata…)

* Jeudi 3 juin, Les artistes Pénélope : le temps de fabrication de l’œuvre (Motoï Yamamoto, Roman Opalka, Richard Long…) ![]() ### Plus d’infos [Site de la Fondation d’entreprise Espace Ecureuil pour l’art contemporain ](http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/conferences-en-histoire-de-l-art-20112012_232.php) ![]() ### Infos pratiques * Toutes les conférences auront lieu au centre culturel Bellegarde (17 rue Bellegarde, Toulouse).

* Elles débutent à 18h00 et durent environ 1h30.

L’entrée est gratuite sous réserve des places disponibles (jauge de 80 places) et des conditions sanitaires en cours.

