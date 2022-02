Conférences – Domaine de Senelles Bias Bias Catégories d’évènement: Bias

Lot-et-Garonne

Conférences – Domaine de Senelles Bias, 7 avril 2022, Bias.

2022-04-07

Bias Lot-et-Garonne Bias Quatre conférences pour aborder le site “Le Domaine de Senelles” sous différents angles par quatre conférenciers de talent :

– Stéphane Capot, Directeur des Archives départementales de Lot et Garonne.

– Sébastien Quéquet, Attaché de conservation au musée des Arts décoratifs de Paris.

– Adrien Enfedaque, Conservateur du patrimoine, Directeur du musée des beaux-arts d’Agen.

