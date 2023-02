CONFÉRENCES D’HIVER LES GUIDES DU LANGUEDOC Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

CONFÉRENCES D’HIVER LES GUIDES DU LANGUEDOC, 13 février 2023, Montpellier . CONFÉRENCES D’HIVER LES GUIDES DU LANGUEDOC Place Pétrarque Montpellier Herault

2023-02-13 18:30:00 – 2023-02-13 19:30:00 Montpellier

Herault EUR 8.5 Au programme des conférences d’Hiver des guides du Languedoc: ►Architecture des églises par Clotilde Cichostepski

Lundi 13 février à partir de 18h30 Clotilde Cichostepski, guide conférencière, nous renvoie à l’origine de ce lieu de culte dans l’Antiquité. En parcourant ses diverses formes jusqu’aux évolutions les plus contemporaines, nous verrons comment nos églises du monde entier ont fini par trouver des formes qui se croisent et se complètent. Ceci en parcourant l’histoire des différentes fonctions de sa symbolique au cours des siècles. Sur inscription ►La forêt au Moyen-Âge par Caroline Lejeune

Jeudi 23 mars à partir de 18h30 La forêt du Moyen Age est-elle aussi sombre, mystérieuse, dangereuse que ce que l’imaginaire populaire imagine ? Les nombreuses sources écrites et artistiques, mais aussi l’étude des pollens, de l’architecture, des restes archéologiques de la vie quotidienne nous donnent plutôt la vision d’un espace boisée grouillant de vie et d’activités humaines, voir même industrielles ! En revanche : point de randonnée et de rêverie bucolique… ça c’est bien vrai ! Sur inscription Au programme des conférences d’Hiver des guides du Languedoc Montpellier

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Place Pétrarque Montpellier Herault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Herault

Montpellier Montpellier Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

CONFÉRENCES D’HIVER LES GUIDES DU LANGUEDOC 2023-02-13 was last modified: by CONFÉRENCES D’HIVER LES GUIDES DU LANGUEDOC Montpellier 13 février 2023 Hérault montpellier Place Pétrarque Montpellier Hérault

Montpellier Herault