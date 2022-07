Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne 9 h 45 : Accueil

10 h 00 : Denis TAUXE : de Lascaux à Picassso

11 h 00 : Alain LAMBRECHT : Entre croire et savoir, l’histoire de la Préhistoire

14 h 30 : Patrick PAILLET : Une grotte revisitée : Font-de-Gaume d’hier et d’aujourd’hui

