Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies, 12 août 2022, Les Eyzies. Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E

30 rue du moulin Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

2022-08-12 – 2022-08-12

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies

Dordogne Continuant l’exploration à travers les temps préhistoriques, le matin seront exposés :

– L’Azilien (Mas d’Azil, Ariège) commence vers 14 000 ans avant le présent (AP). Il est connu pour ses galets peints.

– Le Mésolithique; ce terme est proposé dès 1873 pour désigner en Europe les derniers chasseurs-cueilleurs. Il est caractérisé par un certain nombre de changements comportementaux des groupes humains.

– L’alimentation aux temps préhistoriques : aujourd’hui on entend souvent parler de régime paléo. Justement quelle était l’alimentation dans les temps préhistoriques ? L’après-midi, visite de La grotte de Saint-Cirq, également appelée grotte du Sorcier qui est l’un des 15 sites classés au Patrimoine mondial par l’Unesco, parmi les sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère.

Pour cette dernière activité : réservation et participation financière Le matin seront présentées : L’Azilien (Mas d’Azil, Ariège), Le Mésolithique L’après midi : visite de La grotte de Saint-Cirq, également appelée grotte du Sorcier. Visite payante, réserver. Continuant l’exploration à travers les temps préhistoriques, le matin seront exposés :

– L’Azilien (Mas d’Azil, Ariège) commence vers 14 000 ans avant le présent (AP). Il est connu pour ses galets peints.

– Le Mésolithique; ce terme est proposé dès 1873 pour désigner en Europe les derniers chasseurs-cueilleurs. Il est caractérisé par un certain nombre de changements comportementaux des groupes humains.

– L’alimentation aux temps préhistoriques : aujourd’hui on entend souvent parler de régime paléo. Justement quelle était l’alimentation dans les temps préhistoriques ? L’après-midi, visite de La grotte de Saint-Cirq, également appelée grotte du Sorcier qui est l’un des 15 sites classés au Patrimoine mondial par l’Unesco, parmi les sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère.

Pour cette dernière activité : réservation et participation financière ©Bombaud Dominique

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Pôle d'Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Ville Les Eyzies lieuville Pôle d'Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies 2022-08-12 was last modified: by Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies Les Eyzies 12 août 2022 30 Rue du Moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Les Eyzies Dordogne