Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E Les Eyzies, 16 août 2021-16 août 2021, Les Eyzies.

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E 2021-08-16 09:45:00 – 2021-08-16

Les Eyzies Dordogne

La Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques des Eyzies propose plusieurs conférences et communications sur le thème de la Préhistoire à l’Auditorium du Musée National de Préhistoire.

9h45 : Accueil – Ouverture

10h00 : Nathalie Rouquerol : « Edouard Lartet (1801-1871) un avocat, des savants, un contexte »

10h45 : Noël Coye : « Présentation des travaux de Nathalie Rouquerol et Jacques Lajoux »

14h30 : Nathalie Rouquerol : « Edouard Lartet, Henry Christy et le Périgord »

15h15 : « Eléna Paillet et Emeline Deneuve : « 1863 aux Eyzies, ou quand Lartet et Christy étaient sur la brèche… »

16h : Patrick Paillet : « Du rififi à l’Académie : la parole est à la défense… de mammouth »

Journées gratuites, ouvertes à tout public avec le respect des gestes barrières.

+33 6 31 11 02 99

©musée national de la préhistoire

dernière mise à jour : 2021-07-14 par