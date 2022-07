Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E, 17 août 2022, . Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E



2022-08-17 – 2022-08-17 09 h 45 : Estelle BOUGART : Analyser les pigments en art pariétal paléolithique : un petit point sur les méthodes actuelles

10 h 45 : Pascal RAUX : Trois nouvelles « Vénus » en Périgord-Quercy

14 h 30 : Bruno MAUREILLE, Qui est Homo Sapiens ? Découvertes récentes, réflexions et implications sur notre perception du monde

16 h 00 : Assemblée Générale de la Société 09h45 : Analyser les pigments en art pariétal paléolithique, 10h45 :Trois nouvelles « Vénus » en Périgord-Quercy, 14h30 : Qui est Homo Sapiens ? Découvertes récentes, réflexions et implications sur notre perception du monde[…] 09 h 45 : Estelle BOUGART : Analyser les pigments en art pariétal paléolithique : un petit point sur les méthodes actuelles

10 h 45 : Pascal RAUX : Trois nouvelles « Vénus » en Périgord-Quercy

14 h 30 : Bruno MAUREILLE, Qui est Homo Sapiens ? Découvertes récentes, réflexions et implications sur notre perception du monde

16 h 00 : Assemblée Générale de la Société dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville