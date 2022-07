Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E, 15 août 2022, .

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E



2022-08-15 – 2022-08-15

09 h 45 : Fréderic PLASSART : Autour des mammouths de la Grotte de Rouffignac. Images d’un géant bien discret

10 h 45 : Laure FONTANA : Chasse au renne et mobilité des sociétés au Paléolithique : De l’imaginaire aux données archéologiques

14 h 30 : Christophe DELAGE : 150 ans de débats autour du Placard

15 h 30 : Alain BENARD : Les stèles mégalithiques de Tuto Fela et le mégalithisme en Ethiopie

16 h 00 : Aris SPYROPOULOS : L’art pariétal de plein air au Paléolithique en France

17 h 00 : Visite commentée : Néandertal à la loupe en lien avec l’exposition temporaire Moulages anthropologiques : l’intérêt original des copies – Fossiles néandertaliens de la collection B. Vandermeersch et M.-D. Garralda. Inscription obligatoire, nombre de places limité, participation financière demandée, durée 1h

Journée de conférence sur différents thèmes de la préhistoire avec F. Plassart, L.Fontana, C.Delage, A.Benard, A.Spyropoulos. A17h : visite commentée « Néandertal à la loupe ». Visite payante et à réserver.

