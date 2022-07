Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E, 13 août 2022, . Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E



2022-08-13 – 2022-08-13 Le matin seront proposés les exposés :

– La Paléoanthropologie. Ou paléontologie humaine, elle est la branche de l’anthropologie physique ou de la paléontologie qui étudie l’évolution de la lignée humaine.

– La datation d’un site archéologique permet de le situer dans une période chronologique donnée, mais aussi de déterminer les différentes phases de son occupation, continue ou non. Les méthodes de datations se nourrissent mutuellement et il est rare qu’une seule soit employée. – Dans l’après midi, à 16h, Juan MARIN, jeune chercheur espagnol spécialiste en archéozoologie, présentera le fruit de ses travaux à travers une conférence : « La subsistance des Néandertaliens dans la région méditerranéenne » Le matin seront présentées : La Paléoanthropologie, Les méthodes de datations. L’après midi : « La subsistance des Néandertaliens dans la région méditerranéenne » Le matin seront proposés les exposés :

– La Paléoanthropologie. Ou paléontologie humaine, elle est la branche de l’anthropologie physique ou de la paléontologie qui étudie l’évolution de la lignée humaine.

– La datation d’un site archéologique permet de le situer dans une période chronologique donnée, mais aussi de déterminer les différentes phases de son occupation, continue ou non. Les méthodes de datations se nourrissent mutuellement et il est rare qu’une seule soit employée. – Dans l’après midi, à 16h, Juan MARIN, jeune chercheur espagnol spécialiste en archéozoologie, présentera le fruit de ses travaux à travers une conférence : « La subsistance des Néandertaliens dans la région méditerranéenne » ©Bombaud Dominique dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville