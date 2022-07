Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E

2022-08-11 – 2022-08-11 Le matin plusieurs exposés porteront sur :

– Le Badegoulien aussi appelé protomagdalénien, est une techno culture matérielle de la seconde moitié du Paléolithique supérieur, succédant au Solutréen et correspondant à l’ancienne dénomination « Magdalénien ancien ».

– Le Magdalénien du nom du site de la Madeleine en Dordogne, marque la fin du Paléolithique supérieur. Il s’étend entre environ 17 000 et 14 000 ans avant le présent (AP). Puis l’après-midi : Atelier dans le « NéanderLab » en relation avec l’exposition. Guidé par un animateur dans un laboratoire reconstitué. Pour cette dernière activité il est obligatoire de s’inscrire, le nombre de places étant limité. Une participation financière est demandée. Le matin seront présentées deux périodes de la préhistoire : Le Badegoulien, le Magdalénien . L’après midi : Atelier dans le « NéanderLab » en relation avec l’exposition. Guidé par un animateur. Réserver, payant. Le matin plusieurs exposés porteront sur :

