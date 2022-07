Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E, 10 août 2022, .

Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E



2022-08-10 – 2022-08-10

Le matin plusieurs exposés porteront sur :

– Le Châtelperronien : est une techno culture préhistorique attestée en France et dans le nord de l’Espagne, actuellement datée d’environ 45 000 à 38 000 ans avant le présent.

– l’Aurignacien : est caractérisé par ses industries osseuse (sagaies à bases fendues) et lithique (pièces carénées, lamelles, lames retouchées, etc.)

– Le Solutréen est une culture préhistorique qui s’est développée en France et dans la péninsule Ibérique durant la deuxième moitié du Paléolithique supérieur.

– le Gravettien est une culture préhistorique appartenant au Paléolithique supérieur européen, caractérisée par son industrie lithique.

L’après-midi : visite commentée par un médiateur culturel de l’exposition « Néandertal l’Expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine »

dernière mise à jour : 2022-07-06 par