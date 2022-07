Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E

2022-08-09 – 2022-08-09 Le matin seront présentées deux grandes périodes de la préhistoire :

– L’Acheuléen : ce terme (de Saint Acheul, Amiens) désigne une industrie lithique caractéristique du paléolithique inférieur. Elle apparait pour la première fois il y a 1,76 million et se termine il y a 150 000 ans.

– Le Moustérien (du lieu éponyme, Le Moustier, Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne): c'est une industrie lithique de la Préhistoire appartenant au Paléolithique moyen et qui s'étend de 350 000 à 35 000 ans avant le présent. C'est la période de l'homme de Néandertal. Ces deux exposés seront suivis l'après midi par la projection de plusieurs courts métrages de la collection « Les Gestes de la Préhistoire » commentés par Serge Maury préhistorien et paléo technicien. Les sujets abordés porteront sur la taille du silex.

