Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E, 8 août 2022, . Conférences des Journées de la Préhistoire – S.E.R.P.E



2022-08-08 – 2022-08-08 La Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques des Eyzies propose plusieurs conférences et communications sur le thème de la Préhistoire à l’Auditorium du Musée National de Préhistoire. Le matin plusieurs exposés porteront sur :

– Expression des dates en préhistoire

– La chronologie générale, la chronologie climatique et la chronologie générale du paléolithique

L'après midi verra une présentation générale sur l'art préhistorique. Si les conditions le permettent, il y aura la possibilité de visualiser un documentaire portant sur la préhistoire.

