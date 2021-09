Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle CONFÉRENCES DES AMIS DE L’HISTOIRE CULTURELLE EUROPÉENNE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Conférences des Amis de l’Histoire culturelle européenne qui auront lieu au Commun Sud du Château de Lunéville (1er étage). L’accès est libre, mais afin de respecter au mieux les consignes sanitaires, inscrivez-vous auprès de notre secrétaire, Jeannine Guenot au 06 82 81 93 41.

– L’AHCE présente le 29 septembre 2021 à partir de 17h la vie de “Joseph, un de ceux de 14″. Intervenant l’historien et Editeur Yann Prouillet.

– l’ AHCE présente le mercredi 13 octobre 2021 à partir de 17h ” Les Cagots”, leur vie quotidienne, leur culture et leurs traditions. Intervenant M Patrick Montbazet

– l' AHCE présente le mercredi 20 octobre 2021 à partir de 17h " La brasserie de la coupole et son quartier », véritable étude sociologique du rôle des brasseries Intervenant M Denis Saillard, Professeur, chercheur d'histoire culturelle, université de Versailles.

