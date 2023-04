Conférences de Sylvie Teper, 18 avril 2023, .

Conférences de Sylvie Teper



2023-04-18 – 2023-04-18

Cette année, les mardis du musée s’organise autour d’un cycle de conférences « Le Moyen Âge en question » proposé par Sylvie Teper. De quoi découvrir ou redécouvrir cette période autour de différents thèmes. Un éclairage nouveau sur cette époque souvent méconnue.

On se lave, on prend soin de son corps et on se parfume. Les étuves. Hygiène, dérives et médecine thermale. Santé et cuisine. .Une gynécologue et la première césarienne. Existe-t-il une méthode de contraception ? Comment soigne-t-on ? Des remèdes. Et qu’en est-il des sorcières ? sont quelques unes des questions auquel Sylvie Teper apportera ses réponses.

Programme complet du cycle de conférences « Le Moyen Âge en question » :

mardi 18 avril : Comment vit-on à la campagne ?

mardi 16 mai : Comment vit-on en ville ?

mardi 20 juin : Comment se nourrit-on ?

mardi 19 septembre : Comment s’amuse-t-on ?

mardi 17 octobre : Comment se soigne-t-on ?

Entrée libre et gratuite, rendez-vous à partir de 19h au Musée de l’Archerie et du Valois.

Informations sur le site du musée, ou au 03 44 59 21 97.

+33 3 44 59 21 97 https://www.musee-archerie-valois.fr/evenements/cycle-de-conferences-de-sylvie-teper-5/

