Conférences de l’UIA – « Une histoire douce amère : le sucre dans l’empire britannique » L’Aigle, 22 mars 2022, L'Aigle.

2022-03-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-22 17:00:00 17:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle

Mardi 22 mars: « Une histoire douce amère : le sucre dans l’empire britannique »

En prenant appui sur l’exemple de la Grande Bretagne, il s’agira de montrer que la culture du sucre fut au centre de sa politique d’expansion coloniale et commerciale transatlantique. La triste particularité de l’histoire du sucre est que sa production ne fut possible que par l’importation massive d’une main d’oeuvre servile africaine. Partant de la fondation de l’empire caribéen anglais au 17è siècle jusqu’à son déclin deux siècles plus tard, cette rencontre se déroulera autour des thèmes de la centralité du sucre dans le développement économique de l’Angleterre, des conditions de vie dans les plantations et de celui du mouvement abolitionniste anglais, notamment l’un des premiers boycotts de consommateurs de l’histoire, le boycott du sucre initié au 18è siècle par les femmes abolitionnistes anglaises, sans oublier les révoltes des esclaves eux-mêmes acteurs de leur émancipation.

Animateur: Zehor Zizi

+33 2 33 34 41 76 http://uia-laigle.fr/

