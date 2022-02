Conférences de l’UIA – « St Pétersbourg et ses évocations artistiques » L’Aigle, 1 mars 2022, L'Aigle.

Conférences de l’UIA – « St Pétersbourg et ses évocations artistiques » L’Aigle

2022-03-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-01 17:00:00 17:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle

Mardi 01 mars: « St Pétersbourg et ses évocations artistiques »

Construite sous Pierre Le Grand comme une fenêtre sur l’Europe, devant illustrer une Russie moderne et ouverte (présence des architectes baroques italiens, des classiques allemands, des Lumières françaises), Saint Pétersbourg, devenue Petrograd, puis Leningrad, vit de grands bouleversements jusque dans le XXIe siècle (nouvelles constructions, galeries d’art contemporain, incendies dévastateurs). Les lieux iconiques seront traités dans leur histoire et leurs évocations artistiques. La conférencière s’appuiera sur une grande diversité de documents visuels et présentera de nombreuses sources littéraires, cinématographiques et musicales évoquant l’atmosphère très particulière de cette ville entre Asie et Europe.

Animateur: Juliette Milbach

+33 2 33 34 41 76 http://uia-laigle.fr/

L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT DU PAYS DE L’AIGLE