Conférences de l’UIA – « Là-haut sur la montagne : des ascensionnistes aux alpinistes modernes » L’Aigle, 26 avril 2022, L'Aigle.

Conférences de l’UIA – « Là-haut sur la montagne : des ascensionnistes aux alpinistes modernes » L’Aigle

2022-04-26 15:00:00 – 2022-04-26 17:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle

Mardi 26 avril: « Là-haut sur la montagne : des ascensionnistes aux alpinistes modernes ».

Les Britanniques -souvent présents aux origines du sport- sont les premiers (ou presque) à tenter d’atteindre les sommets. « Chamouny », d’abord lieu d’excursion, devient un site recherché par les pionniers de l’alpinisme. Le matériel et la technique progressent, permettant d’atteindre des sommets élevés par des voies de plus en plus difficiles.

Les clubs alpins se multiplient et dotent les territoires de refuges permettant des « courses » sur plusieurs jours. Comme souvent, la pratique est au départ très élitiste, puis se démocratise pour se transformer en sport et parallèlement en une économie du tourisme sportif offrant pour tous les niveaux des aventures humaines uniques. Les habitants trouvent alors dans l’activité un moyen d’existence: ils créent les Compagnies de guides de Montagnes.

L’alpinisme se trouve aujourd’hui confronté à un nouveau contexte : réchauffement climatique, surpopulation sur les sites et leurs accès, surenchère des défis. La conférence évoque dans sa conclusion ces aspects.

Animateur: Christophe Durand

+33 2 33 34 41 76 http://uia-laigle.fr/

