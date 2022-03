Conférences de l’UIA – « Evocation de 14-18 au travers des cartes postales » suite … L’Aigle, 11 mars 2022, L'Aigle.

Conférences de l’UIA – « Evocation de 14-18 au travers des cartes postales » suite … L’Aigle

2022-03-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-11 17:00:00 17:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle

Vendredi 11 mars : « Evocation de 14-18 au travers des cartes postales » suite …

Qui ne s’est pas interrogé, en présence de ces monuments aux morts de 14-18 qui figurent dans chaque commune, sur ce qui leur était arrivé, à ces soldats dont on égrène les noms chaque 11 novembre ? Il ne s’agit pas de « raconter » 54 mois de guerre, mais plutôt, au travers de courriers et de cartes postales, de se placer à « hauteur d’hommes », de ces acteurs de la « Grande Guerre ». Pendant toute cette période, une abondante correspondance a été échangée, et c’est cette iconographie et ces courriers que le conférencier propose de poursuivre lors de cette nouvelle présentation …

Animateur: Claude Tavernier

Vendredi 11 mars : « Evocation de 14-18 au travers des cartes postales » suite …

Qui ne s’est pas interrogé, en présence de ces monuments aux morts de 14-18 qui figurent dans chaque commune, sur ce qui leur était arrivé, à ces soldats dont on…

+33 2 33 34 41 76 http://uia-laigle.fr/

Vendredi 11 mars : « Evocation de 14-18 au travers des cartes postales » suite …

Qui ne s’est pas interrogé, en présence de ces monuments aux morts de 14-18 qui figurent dans chaque commune, sur ce qui leur était arrivé, à ces soldats dont on égrène les noms chaque 11 novembre ? Il ne s’agit pas de « raconter » 54 mois de guerre, mais plutôt, au travers de courriers et de cartes postales, de se placer à « hauteur d’hommes », de ces acteurs de la « Grande Guerre ». Pendant toute cette période, une abondante correspondance a été échangée, et c’est cette iconographie et ces courriers que le conférencier propose de poursuivre lors de cette nouvelle présentation …

Animateur: Claude Tavernier

L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT DU PAYS DE L’AIGLE