Mardi 29 mars: « Coïncidence vous avez dit Coïncidence ? Comme c'est bizarre… » Les coïncidences sont omniprésentes dans notre vie. Certaines semblent insignifiantes, mais d'autres attirent vraiment notre attention. Qui lors de vacances passées à plusieurs centaines de kilomètres, n'a pas croisé une personne de son entourage ? Et que dire lorsque les 6 mêmes numéros sortent lors de deux tirages consécutifs du loto ? Pour tous ces événements nous voulons continuellement en donner une explication. Ces tentatives peuvent prendre des formes diverses et variées allant de l'horoscope au signe indien. Mais les coïncidences, aussi remarquables qu'elles puissent parfois paraître, ne sont peut être pas si surprenantes. De simples calculs mathématiques nous ramèneront à une réalité moins mystérieuse pour nous éclairer et nous donner un regard différent sur le sujet. Animateur: Frédéric Rosard

qu’elles puissent parfois paraître, ne sont peut être pas si surprenantes. De simples calculs mathématiques nous ramèneront à une réalité moins mystérieuse pour nous éclairer et nous donner un regard différent sur le sujet. Animateur: Frédéric Rosard Mardi 29 mars: « Coïncidence vous avez dit Coïncidence ? Comme c’est bizarre… » Les coïncidences sont omniprésentes dans notre vie. Certaines semblent insignifiantes, mais d’autres attirent vraiment notre attention. Qui lors de vacances passées à… +33 2 33 34 41 76 http://uia-laigle.fr/ Mardi 29 mars: « Coïncidence vous avez dit Coïncidence ? Comme c’est bizarre… » Les coïncidences sont omniprésentes dans notre vie. Certaines semblent insignifiantes, mais d’autres attirent vraiment notre attention. Qui lors de vacances passées à plusieurs centaines de kilomètres, n’a pas croisé une personne de son entourage ? Et que dire lorsque les 6 mêmes numéros sortent lors de deux tirages consécutifs du loto ? Pour tous ces événements nous voulons continuellement en donner une explication. Ces tentatives peuvent prendre des formes diverses et variées allant de l’horoscope au signe indien. Mais les coïncidences, aussi remarquables

qu’elles puissent parfois paraître, ne sont peut être pas si surprenantes. De simples calculs mathématiques nous ramèneront à une réalité moins mystérieuse pour nous éclairer et nous donner un regard différent sur le sujet. Animateur: Frédéric Rosard L’Aigle

