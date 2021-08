Gond-Pontouvre 16160 Gond-Pontouvre Charente, Gond-Pontouvre Conférences de lithothérapie / gemmothérapie / gestion du stress à Angoulême 16160 Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre Catégories d’évènement: Charente

3 thèmes autour de la naturopathie holistique te sont proposés : découverte de la lithothérapie / découverte de la gemmothérapie / mieux gérer son stress avec la naturopathie ✨ Vendredi 3 septembre 2021 de 17h-18h : Découverte de la lithothérapie Tu sais que l’on peut s’accompagner des minéraux pour un mieux-être au quotidien, mais tu ne sais pas comment t’y prendre ? Cette conférence est faite pour toi ! ✨ Samedi 4 septembre 2021 de 14h-15h : Comment mieux gérer son stress avec la naturopathie Des conseils holistiques concrets et des exercices facilement reproductibles pour mieux gérer ton stress tout au long de l’année. ✨ Mercredi 8 septembre 2021 de 17h à 18h : Découverte de la gemmothérapie Découvre comment utiliser les bourgeons de plantes pour les petits maux du quotidien. [Plus d’infos ici.](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/conferences-de-lithotherapie-gemmotherapie-gestion-du-stress-a-angouleme/)

Sur inscription uniquement (10 personnes maximum)

2021-09-03T17:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T15:00:00;2021-09-08T17:00:00 2021-09-08T18:00:00

