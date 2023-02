Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Archives Départementales du Calvados Caen Catégories d’Évènement: Caen

Conférences de l'Institut Européen des Jardins & Paysages Archives Départementales du Calvados, 18 février 2023, Caen

L'Institut Européen des Jardins & Paysages vous propose deux conférences :16h30 : Dans le jardin forêt : une promenade au bois des Moutiers par Marco Martella, écrivain et Louis Gaillard, photographe17h30 : Les oiseaux du Roi Soleil à la ménagerie de Versailles, ou l'art d'exposer l'animal entre volières, cours et jardins par Emmanuel Lurin, historien de l'art

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

contact@iejp.eu +33 2 31 53 20 12 https://europeangardens.eu/ Archives Départementales du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer Caen

